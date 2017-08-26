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سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت26/8/2017بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت26/8/2017بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت26/8/2017بالأسواق

الحديد والاسمنت اليوم السبت 26/8/2017.. احدث اسعار وتعاملات جرت خلال اليوم على كلا من طن الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

 

اليوم السبت

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد بشاي 11800 جنيه 11800 جنيه
حديد العتال 11750 جنيه 11750 جنيه
حديد عطيه 11750 جنيه 11750 جنيه
حديد سرحان 11650 جنيه 11500 جنيه
حديد المراكبي 10600 جنيه 11650 جنيه
حديد المصريين 1150 جنيه 11550 جنيه
حديد المعادي غير متاح 1150 جنيه
مصر الكومي 11550 جنيه 11550 جنيه
حديد العشري 11550 جنيه 11550 جنيه

اليوم السبت

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 803 جنيه
أسمنت النصر النصر 753 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 830 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 740 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 760 جنيه
أسمنت حورس حورس 753 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 735 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 750
لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيه

المصدر : مصر 365

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