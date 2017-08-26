سعر الذهب اليوم السبت 26 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

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سعر الذهب اليوم الجمعة 25-8-2017

السعر العالمي : 1,291.20 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 720 إلى 722 عيار 22 660 إلى 662 عيار 21 630 إلى 632 عيار 18 540 إلى 542 عيار 14 420 إلى 421 عيار 12 360 إلى 361 الاونصة 22,392 إلى 22,463 الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056 الكيلو 720,000 إلى 722,286

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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