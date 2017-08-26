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ألمانيا: مهاج الجيش الخارجية تكلفت 21 مليار يورو منذ 1992

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مصراوي Masrawy

ألمانيا: مهاج الجيش الخارجية تكلفت 21 مليار يورو منذ 1992

10:11 ص السبت 26 أغسطس 2017

ألمانيا: مهاج الجيش الخارجية تكلفت 21 مليار يورو منذ 1992

الجيش الألماني - أرشيفية

برلين (د ب أ)

بلغت تكلفة المهام الخارجية، التي شارك فيها الجيش الألماني منذ عام، 1992 نحو 21 مليار يورو، بحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية.

وجاء في رد الألمانية ،على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أن نحو 410 ألف جندي ألماني شاركوا منذ عام1991 في 52 مهمة دولية.

وبحسب بيانات الحكومة في الردـ الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم السبت، فإن 108 جنود لقوا حتفهم في هذه المهام خلال هذه الفترة.

وجاء في الرد أن الحكومة الألمانية لا تعلم عدد الأفراد، الذين قتلوا في إطار العمليات القتالية أو الاشتباكات الحربية التي وقعت خلال المهام الخارجية التي شارك فيها الجيش الألماني.

وتعقيبا على الرد، قالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لليسار، زابينه تسيمرمان: "المهام الخارجية للجيش الألماني لا تُكلف فقط أموالا طائلة، بل الكثير من أرواح الجنود. هذا أمر مؤلم خاصة وأن المهام العسكرية لا تحل نزاعا في المعتاد".

وذكرت تسيمرمان أنه يتعين على الجيش الألماني الانسحاب من كافة المهام الخارجية، والعودة للالتزام بمبدأه الأساسي، وهو أنه جيش للدفاع، وقالت: "كما يتعين حظر تصدير الأسلحة".

وبحسب بيانات وزارة الدفاع، فإن من بين الـ 108 جنود الذين لقوا حتفهم خلال مهام خارجية منذ عام 1993، 37 جنديا قتلوا خلال هجمات أو اشتباكات.

يذكر أن جنديين ألمانيين لقيا حتفهما في نهاية يوليو الماضي إثر سقوط مروحيتهما خلال مهمة في مالي.

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