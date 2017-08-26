الصحة: وفاة تاسع حاج مصري بالأراضي السعودية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة تاسع حاج مصري بالأراضي السعودية صباح اليوم السبت، يبلغ من العمر ٨٢ عاماً، من محافظة كفرالشيخ، يتبع حجاج قرعة الداخلية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفي يدعى محمود سامي علي أحمد سيد شيحة، توفي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف بعضلة القلب والتنفس.

وأشار إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادة الوفاة.​