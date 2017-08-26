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الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا بوزارة الصحة هربوا موادا مخدرة بـ10 ملايين جنيه

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مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا بوزارة الصحة هربوا موادا مخدرة بـ10 ملايين جنيه

10:11 ص السبت 26 أغسطس 2017

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا بوزارة الصحة هربوا موادا مخدرة بـ10 ملايين جنيه

الرقابة-الإدارية

كتب- أحمد جمعة:قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، إن هيئة الرقابة الإدارية ضبطت تشكيلا عصابيا بمخازن الطبي التابعة لوزارة الصحة، فجر اليوم السبت، أثناء تهريبهم مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه.وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن التشكيل استخدم سيارات وزارة الصحة في نقل تلك المواد المخدرة من مخازن التموين الطبي إلى تاجر يتسلمها منهم، وتم القبض على جميع أفراد التشكيل خلال حملة مفاجئة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية فجرا.وأشارت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها - إلى أنه "جاري" عرض المتهمين على النيابة العامة لبدء التحقيقات.​

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مصراوي Masrawy

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