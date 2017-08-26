ضبط 644 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج
ضبط 644 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج
10:07 ص السبت 26 أغسطس 2017
مخالفة مرورية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 644 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة ورادار ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، على الطرق الإقليمية والسريعة.
وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تنفيذ 405 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج
-
ضبط 20 قطعة سلاح في حملة أمنية على قرى "الدم والنار" بقنا
-
ضبط 757 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج
-
ضبط 744 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج
إعلان
إعلان