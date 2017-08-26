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ضبط 644 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 644 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج

10:07 ص السبت 26 أغسطس 2017

ضبط 644 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج

مخالفة مرورية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 644 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة ورادار ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، على الطرق الإقليمية والسريعة.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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