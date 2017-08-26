تنفيذ 405 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم السبت، في حملات أمنية مكبرة، 405 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ حكم جناية، و149 جزئي، و67 مستأنف، و158 غرامات جزئية، و18 غرامات مستأنفة، و12 مخالفة جزئية، وأسفرت الحملة عن تحصيل 6565 جنيهًا مخالفات.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.