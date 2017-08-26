سعر الدولار اليوم السبت 26 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 26-8-2017، تغطية مستمرة لـ “سعر الدولار اليوم” فى البنوك والسوق السوداء، وآخر ما جاء من توقعات بشأن “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار اليوم تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” فى البنوك و تعاملات الدولار بالسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، حيث شهدت تعاملات الدولار الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في مصر بالنسبة للمعاملات الخاصة بـ سعر الدولار، حيث شهدت تعاملات اليوم هدوء حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا سعر الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.
سعر الدولار اليوم السبت 26-8-2017 بالبنوك والسوق السوداء
المصرف المتحد
البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم:
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.68 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6700
|17.7700
|مصرف ابو ظبي
|17.6800
|17.7800
|البنك المصري الخليجي
|17.6600
|17.7600
|البنك الأهلي
|17.6900
|17.7900
|بنك القاهرة
|17.6700
|17.7700
|بنك الاسكندرية
|17.6800
|17.7800
|البنك العربي الافريقي
|17.6800
|17.7800
|البنك المركزي
|17.6797
|17.7797
|بنك مصر
|17.6900
|17.7900
|بنك بلوم مصر
|17.6800
|17.7800
|كريدي أجريكول
|17.6800
|17.7800
|بنك التعمير والإسكان
|17.6800
|17.7800
|بنك بيريوس
|17.6500
|17.7500
|المصرف المتحد
|17.6400
|17.7400
|البنك التجاري الدولي
|17.6800
|17.7800
|المصري لتنمية الورادات
|17.6850
|17.7850
|البنك الأهلي المتحد
|17.6900
|17.7900
|بنك المشرق
|17.6800
|17.7800
|بنك الاستثمار العربي
|17.6800
|17.7800
|بنك HSBC
|17.6900
|17.7900
|بنك سايب
|17.6800
|17.7800
المصدر : مصر365
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