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سعر الدولار اليوم السبت 26 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم السبت 26 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم السبت 26 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم السبت 26-8-2017، تغطية مستمرة لـ “سعر الدولار اليوم” فى البنوك والسوق السوداء، وآخر ما جاء من توقعات بشأن “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، ومن المتوقع أن تشهد الدولار اليوم تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” فى البنوك و تعاملات الدولار بالسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، حيث شهدت تعاملات الدولار الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في بالنسبة للمعاملات الخاصة بـ سعر الدولار، حيث شهدت تعاملات اليوم هدوء حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا سعر الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.

 سعر الدولار اليوم السبت 26-8-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.74
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.69
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم:

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.68 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.6700 17.7700
مصرف ابو ظبي 17.6800 17.7800
البنك المصري الخليجي 17.6600 17.7600
البنك الأهلي 17.6900 17.7900
بنك القاهرة 17.6700 17.7700
بنك الاسكندرية 17.6800 17.7800
البنك العربي الافريقي 17.6800 17.7800
البنك المركزي 17.6797 17.7797
بنك مصر 17.6900 17.7900
بنك بلوم مصر 17.6800 17.7800
كريدي أجريكول 17.6800 17.7800
بنك التعمير والإسكان 17.6800 17.7800
بنك بيريوس 17.6500 17.7500
المصرف المتحد 17.6400 17.7400
البنك التجاري الدولي 17.6800 17.7800
المصري لتنمية الورادات 17.6850 17.7850
البنك الأهلي المتحد 17.6900 17.7900
بنك المشرق 17.6800 17.7800
بنك الاستثمار العربي 17.6800 17.7800
بنك HSBC 17.6900 17.7900
بنك سايب 17.6800 17.7800

المصدر : مصر365

 

 

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