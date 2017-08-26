بدء التصويت في عمومية الأهلي بالجزيرة لليوم الثاني

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منحت اللجنة المشرفة على عمومية النادي الأهلي، إشارة الانطلاق لبدء عملية التصويت في اليوم الثاني لعمومية النادي المقامة في فرع الجزيرة، والخاصة بالموافقة أو رفض لائحة النادي الجديدة.

وقام القضاة المشرفون علي عمومية الأهلي، بنزع الشمع من على صناديق الاقتراع، تمهيدا لبدء فعاليات اليوم الثاني من عمومية القلعة الحمراء، واستأجر مسئولو الاهلي جراج الأوبرا بالكامل لأعضائه على مدار إقامة الجمعية العمومية اليوم بفرع الجزيرة.

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ومن المقرر أن يواصل أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، اليوم السبت، التصويت على لائحة النادي، خلال اجتماع الجمعية الثانى المقرر إقامته بفرع النادي بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء فعاليات اليوم الأول أمس الجمعة، والتي أقيمت بفرع بمدينة نصر.