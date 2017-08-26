الإسكان: مد فترة التحويلات للراغبين في الحصول على وحدات فورية حتى نهاية سبتمبر

كتبت- ندى الخولي:

وافق مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على السماح للعملاء ممن هم خارج الأولوية المنطبق عليهم الشروط والمتقدمين على كل من مشروع 15 مايو وحلوان ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ومركز مغاغة بمحافظة المنيا ومدن ومراكز محافظة دمياط ومحافظة كفر الشيخ بالإعلان الثامن (الكراسة الحمراء - الكراسة الزرقاء) بالانتظار للمراحل التالية للمشروع لمن يرغب منهم، على أن يتم تسليمهم الوحدات في مدة تتراوح من سنة ونصف حتى سنتين، بعد استلام الوزارة للأراضي الجديدة التي سيتم البناء عليها.

وصرحت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أنه صدر مؤخرًا قرار جمهوري بتخصيص نحو 6 آلاف فدان جديدة بمدينة 15 مايو، وسيتم البدء فى بناء الوحدات السكنية المطلوبة بها، كما قامت كل من محافظات دمياط وكفر الشيخ والبحيرة (مدينة دمنهور) والمنيا (مركز مغاغة) بإتاحة قطع أراض جار معاينتها لبيان مدى صلاحيتها لإقامة وحدات الإسكان الاجتماعي عليها وفقًا للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.

وأعلنت عبد الحميد، أنه "انطلاقا من مبدأ إتاحة الفرص الأفضل لكافة عملاء الصندوق؛ تقرر مد فترة التحويلات للراغبين في الحصول على وحدات فورية شهر آخر لتنتهي في نهاية سبتمبر بدلًا من نهاية أغسطس الجاري، وذلك لإعطائهم مهلة لمعاينة الوحدات التي سيتم التحويل إليها".