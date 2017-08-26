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مصدر: هروب رئيسة وزراء تايلاند السابقة إلى دبي

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مصراوي Masrawy

مصدر: هروب رئيسة وزراء تايلاند السابقة إلى دبي

10:06 ص السبت 26 أغسطس 2017

مصدر: هروب رئيسة وزراء تايلاند السابقة إلى دبي

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا

بانكوك (د ب أ)

قال مصدر حزبي بارز، اليوم السبت، أن رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا فرت إلى دبي، بعد يوم من عدم مثولها أمام المحكمة العليا، التي كانت على وشك إصدار حكم بحقها في قضية ضدها.

وقال المصدر من حزب "فو تاي" الذي تنتمي إليه ينجلوك، في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) والذي قال إنه لا يمكنه الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام "لا أعتقد أنها ستعود لمواجهة الاتهامات حيث أنها تدرك أن المحاكمة لا تجرى طبقا للإجراءات القانونية الواجبة".

وأضاف "حاولت الدفاع عن نفسها، بموجب العمليات القضائية، لكن من الواضح أن المحكمة رفضت دفوعها وأدلتها. لذلك، لم يكن هناك أي فائدة لها للبقاء ومواجهة الحكم".

ويعيش تاكسين شيناواترا، رئيس وزراء تايلاند الاسبق وشقيق ينجلوك، في دبي منذ الاطاحة به في انقلاب عام 2006.

كان من المقرر أن تمثل ينجلوك أمام المحكمة لسماع الحكم في قضية إهمال جنائي فيما يتصل بإدارتها لبرنامج دعم الأرز المثير للجدل الذي تردد أنه كلف البلاد خسائر بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ونفت ينجلوك الاتهامات وقالت أوائل الشهر الجاري إنها "ضحية للعبة سياسية معقدة".

وإذا ما أدينت، فقد تواجه ينجلوك حكما بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، وقد تحرم من تولي منصب رئاسة الوزراء مجددا.

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مصراوي Masrawy

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