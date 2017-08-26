وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان يصلان بغداد

بغداد ( د ب أ)

وصل وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لهما.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" الاخباري العراقي، إن "وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي وصلا صباح اليوم الى العاصمة بغداد".

وأضافت الوزارة أن الوزيرين سيلتقيان مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد، في السابع من اغسطس الجاري ، لرئيس الوزراء حيدر العبادي التزام فرنسا المستمر بدعم العراق في مكافحة الارهاب، فيما دعا العبادي الشركات الفرنسية للمشاركة بالفرص الاستثمارية الكبيرة في العراق.

وتأتي زيارة الوزيرين الفرنسيين عقب زيارات قام بها للعراق وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو و وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، مع انطلاق المعارك ضد تنظيم داعش في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.