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تأجيل محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام" لجلسة 29 أغسطس

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام" لجلسة 29 أغسطس

10:03 ص السبت 26 أغسطس 2017

كتب- عمرو علي:قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة محاكمة البسطاوي غريب المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة 29 أغسطس الجاري إداريًا.وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة دفاع المتهم.كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوي غريب.ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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