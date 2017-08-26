وزير: علاقات الأردن مع النظام السوري تسير "باتجاه ايجابي" 09:31 ص السبت 26 أغسطس 2017

وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني، في

عمان (أ ف ب)

قالت الحكومة الاردنية ليل الجمعة السبت ان العلاقات مع الدولة والنظام في سوريا "تتجه باتجاه ايجابي"، وعبرت عن أملها بان يسهم الاستقرار في جنوب سوريا في اعادة فتح المعابر بين البلدين.وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني للتلفزيون الرسمي الاردني ان "العلاقات بيننا وبين الدولة السورية والنظام السوري تتجه باتجاه ايجابي".واضاف في حديثه لبرنامج "ستون دقيقة" مساء الجمعة "نتحدث عن الاستقرار (جنوب سوريا) وعن علاقات تتجه باتجاه ايجابي بيننا وبين الدولة السورية والنظام في سوريا وهذه رسالة هامة للجميع لان يلتقطها".واوضح المومني ان "وقف اطلاق النار لازال صامدا ومحافظا على استدامته ونتطلع في المرحلة القادمة لمزيد من الخطوات التي ترسخ الاستقرار والامن في جنوب سوريا". وتابع "اذا ما استمر الوضع في جنوب سوريا بمنحى الاستقرار هذا يؤسس لعودة فتح المعابر بين الدولتين".واكد المومني ان "علاقاتنا مع الأشقاء في سوريا مرشحة لأن تأخذ منحى ايجابي اكثر ان شاء الله".واشار الى ان "كثير من القيادات السياسية والامنية والعسكرية في سوريا تدرك المصلحة المشتركة بين البلدين بأن تتطور العلاقات باتجاه ايجابي ويدركون ما هي خطوطنا الحمراء الاستراتيجية ونحن نعلم تماما ان لديهم مصلحة لمراعاة ذلك".وشدد المومني على ان عمان "نتطلع الى الوقت الذي يعم فيها الامن والاستقرار في سوريا وتعود العلاقات طبيعية كما كانت في السابق وتفتح المعابر".والاردن من الدول العربية القليلة التي لم تغلق سفارتها لدى دمشق او سفارة دمشق في عمان.واعلنت المملكة الاربعاء ان مركز عمان لمراقبة وقف اطلاق النار في جنوب سوريا الذي يسري بموجب اتفاق اميركي روسي اردني منذ التاسع من يوليو الماضي، باشر عمله.وتشترك المملكة مع سوريا بحدود برية يزيد طولها على 370 كيلومترا.وبموجب الاتفاق تسري هدنة منذ التاسع من يوليو الماضي في ثلاث محافظات في جنوب سوريا هي السويداء ودرعا والقنيطرة.وفاقم اغلاق آخر المعابر الرسمية بين الاردن وسوريا عام 2015 من الازمة الاقتصادية للمملكة التي اغلقت معابرها ايضا مع العراق، قبل ان يعلن الجيش الحدود الشمالية والشمالية الشرقية مع سوريا والعراق منطقة عسكرية مغلقة عام 2016 اثر هجوم ارهابي في الركبان.

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