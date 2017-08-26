المئات يتظاهرون في "سان فرانسيسكو" ضد الكراهية والعنصرية

واشنطن -(أ ش أ):

تظاهر مئات الأشخاص أمام مبنى بلدية سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ضد الكراهية والعنصرية.

وردد المتظاهرون ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت ـ شعارات ضد العنصرية والكراهية، كما حملوا لافتات تدعو إلى التسامح والتعايش بين جميع الاعراق والأديان .وأدان المتظاهرون أيضا الجماعات المتطرفة التي تستهدف الاقليات.