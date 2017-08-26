المئات يتظاهرون في "سان فرانسيسكو" ضد الكراهية والعنصرية
المئات يتظاهرون في "سان فرانسيسكو" ضد الكراهية والعنصرية
09:37 ص السبت 26 أغسطس 2017
ارشيفية
واشنطن -(أ ش أ):
تظاهر مئات الأشخاص أمام مبنى بلدية سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ضد الكراهية والعنصرية.
وردد المتظاهرون ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت ـ شعارات ضد العنصرية والكراهية، كما حملوا لافتات تدعو إلى التسامح والتعايش بين جميع الاعراق والأديان .وأدان المتظاهرون أيضا الجماعات المتطرفة التي تستهدف الاقليات.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
واشنطن: "جوازات السفر" الأمريكية لن تسمح بالذهاب لكوريا الشمالية
-
دعوات للاحتشاد أمام "الأقصى" بسبب مسيرات لجماعات صهيونية متطرفة
-
نائب ديمقراطي بالكونجرس الأمريكي يطالب بسحب الثقة من ترامب
-
طائرة كندية تفادت كارثة في سان فرانسيسكو
إعلان
إعلان