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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تظهر على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 30

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 23 34

نخل 22 35

طابا 26 37

الطور 26 34

مرسى علم 28 37

الغردقة 29 38

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شرم الشيخ 30 39

رفح 22 33

كاترين 22 33

سيوة 24 35

المنيا 23 37

الفيوم 24 37

رأس سدر 25 37

أبوسمبل 29 42

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 24 37

سوهاج 26 39

الأقصر 28 43

أسوان 29 44

شلاتين 28 38

حلايب 30 36

الوادى الجديد 27 40

قنا 27 42

نويبع 29 37

السلوم 23 31

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