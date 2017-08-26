أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق» -
جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ -
مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 4 أشخاص انتحل منهم اثنان صفة ضباط شرطة لتصوير حفر أثري بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 4 أشخاص انتحل منهم اثنان صفة ضباط شرطة لتصوير حفر أثري بسوهاج

08:36 ص السبت 26 أغسطس 2017

ضبط 4 أشخاص انتحل منهم اثنان صفة ضباط شرطة لتصوير حفر أثري بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

ضبطت مباحث سوهاج تحت إشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، اليوم السبت، 4 أشخاص انتحل منهم اثنان صفة ضباط شرطة للنصب علي خفير شرطة نظامي لتصوير حفر أثري معين عليه خدمة بناحية قرية بني منصور دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطاراً من الخفير النظامي أحمد حسن محمد 45 عاماً من قوة المركز بأنه أثناء تواجده بخدمته "حراسة وتأمين حفر أثري بناحية بني منصور دائرة المركز "، حضر أربعة أشخاص وأدعى اثنين منهم بأنهما ضابطين شرطة وطلبوا منه تصوير الحفر.

انتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث، وتم ضبط كل من أحمد سعد إسماعيل، 45 عامًا، حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري ويقيم الرزقة دائرة مركز أبو تشت بمحافظة قنا، عبد القوي عبد الله محمد 59 عاماً بالمعاش ويقيم أبو سيال/ الجناين بمحافظة السويس، محمد بدوي هلال 34 عاماً سائق ويقيم الحبيل دائرة المركز، والسيد صابر عبد النعيم 62 عاماً عامل ويقيم بني منصور دائرة المركز وبحوزتهم كارت ورقي مدون به أحمد فراج "ضابط شرطة"، وكارت أخر مدون به محمد جمعة علي "ضابط شرطة"، ومبلغ 5820 جنيهاً، وأوراق مدون بها أرقام ورموز تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، عدسة مكبرة كما تم ضبط السيارة رقم 27948 أجرة سوهاج قيادة الثالث.

جرى إخطار اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج. حُرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع سائق صعقًا بالكهرباء أثناء إصلاحه غسالة المنزل بسوهاج

    أخبار

  • انتحار عامل بإطلاق الرصاص على نفسه بعد ترك زوجته المنزل بسوهاج

    أخبار

  • استقبال 2940 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية في سوهاج

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 13 مخالفة بناء بحي غرب سوهاج

    أخبار

إعلان

f2d223775d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة