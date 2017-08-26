ضبط 4 أشخاص انتحل منهم اثنان صفة ضباط شرطة لتصوير حفر أثري بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

ضبطت مباحث سوهاج تحت إشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، اليوم السبت، 4 أشخاص انتحل منهم اثنان صفة ضباط شرطة للنصب علي خفير شرطة نظامي لتصوير حفر أثري معين عليه خدمة بناحية قرية بني منصور دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطاراً من الخفير النظامي أحمد حسن محمد 45 عاماً من قوة المركز بأنه أثناء تواجده بخدمته "حراسة وتأمين حفر أثري بناحية بني منصور دائرة المركز "، حضر أربعة أشخاص وأدعى اثنين منهم بأنهما ضابطين شرطة وطلبوا منه تصوير الحفر.

انتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث، وتم ضبط كل من أحمد سعد إسماعيل، 45 عامًا، حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري ويقيم الرزقة دائرة مركز أبو تشت بمحافظة قنا، عبد القوي عبد الله محمد 59 عاماً بالمعاش ويقيم أبو سيال/ الجناين بمحافظة السويس، محمد بدوي هلال 34 عاماً سائق ويقيم الحبيل دائرة المركز، والسيد صابر عبد النعيم 62 عاماً عامل ويقيم بني منصور دائرة المركز وبحوزتهم كارت ورقي مدون به أحمد فراج "ضابط شرطة"، وكارت أخر مدون به محمد جمعة علي "ضابط شرطة"، ومبلغ 5820 جنيهاً، وأوراق مدون بها أرقام ورموز تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، عدسة مكبرة كما تم ضبط السيارة رقم 27948 أجرة سوهاج قيادة الثالث.

جرى إخطار اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج. حُرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.