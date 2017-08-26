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مصرع سائق صعقًا بالكهرباء أثناء إصلاحه غسالة المنزل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع سائق صعقًا بالكهرباء أثناء إصلاحه غسالة المنزل بسوهاج

08:30 ص السبت 26 أغسطس 2017

مصرع سائق صعقًا بالكهرباء أثناء إصلاحه غسالة المنزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقي سائق مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم السبت، أثناء قيامه بإصلاح غسالة منزله بناحية قرية النصيرات دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطارًا من المستشفي المركزي بوصول محسن محمود علي، 35 عامًا، سائق ويقيم بناحية النصيرات دائرة المركز جثة هامدة.

بسؤال عم المتوفي "أسعد أحمد علي"، 51 عاماً عامل، قرر بأنه أثناء قيام المذكور بإصلاح الغسالة بمنزله لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

جرى إخطار حكمدار مديرية أمن سوهاج، اللواء حسن محمود. وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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