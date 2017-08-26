اليوم.. خامس اجتماعات "الوطنية للصحافة" لبحث تثبيت أركان الدولة المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

تستضيف وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) فى السابعة من مساء اليوم السبت، خامس الاجتماعات التشاورية للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، وذلك في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتثبيت أركان الدولة المصرية.

ويأتي اجتماع اليوم استجابة لدعوة الكاتب الصحفي على حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، لمواصلة بحث سبل مواجهة خطط افشال الدولة التي أشار إليها الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية، حيث دعت الهيئة الوطنية للصحافة في 29 يوليو الماضى لاجتماع عاجل بالقيادات الصحفية لتحديد دور الصحافة في التصدي لمثل هذه المخططات وتم الاتفاق على عقد لقاءات اسبوعية دورية في مقر المؤسسات الصحفية القومية لاستكمال التشاور.

وعقد اللقاء الثاني السبت 5 أغسطس بمقر مؤسسة (الأهرام)، وخرج بعدة توصيات أبرزها تعظيم دور القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب واعتبار المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب مصدرا رئيسيا للمعلومات في هذا المجال والاسراع في تنفيذ دعوة الرئيس بانتاج اعمال سينمائية ودرامية تهتم بالقضايا الوطنية وايقاظ القوة الداعمة المصرية كسياج قوي يحمي أبناء الوطن من التيارات التي تتنافي مع قيمه ومبادئه ومثله العليا لاذكاء روح التسامح والحوار والحفاظ علي النسيج القوي للشعب وان تكون الصحافة هي الجسر لوصول هذه الأعمال المهمة إلى الرأي العام.

أما اللقاء الثالث فعقد يوم السبت 12 أغسطس بمؤسسة (أخبار اليوم) وخرج برؤية حول دور الصحافة القومية في ايقاظ القوة الناعمة وشدد على أن شرعية مصر في شعبها وجيشها.

بينما عقد اللقاء الرابع "بدار التحرير للطبع والنشر" يوم السبت 19 أغسطس الماضى، برئاسة الكاتبين الصحفيين سعد سليم رئيس مجلس الإدارة، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وخرج الاجتماع بدعوة "الجمهورية" لعقد مؤتمر ضخم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق مشروع يتبنى إعادة بناء وصياغة الشخصية المصرية، كما قدمت الجمهورية رؤية شاملة لدور المؤسسات الصحفية القومية لثبيت أركان الدولة المصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة والقيادات الصحفية ترحيبهم بدعوة "الجمهورية" وأثنوا على رؤيتها فى هذا الملف.