اتصال ترامب بالسيسي والمطارات الخمسة الجديدة يتصدران عناوين الصحف 08:07 ص السبت 26 أغسطس 2017

القاهرة- (أ ش أ):تصدر الشأن المحلي، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.من جانبها، قالت صحيفة (الأهرام)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقي اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أكد خلاله قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، وتجاوز أى عقبات قد تؤثر عليها.وأضافت أن الرئيس السيسي أعرب من جانبه، عن تقديره لترامب، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الإستراتيجية بين الدولتين، ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، ارتفعت إلى 2.973 تريليون جنيه، بنهاية مايو الماضى، مسجلا زيادة 55 مليار جنيه، مقارنة بشهر إبريل الماضى.وذكرت أن التقرير الشهرى للبنك المركزى أوضح أن إجمالى الودائع الحكومية ارتفع فى مايو إلى نحو 511 مليار جنيه، مقابل 504.6 مليار جنيه فى إبريل الماضي، كما ارتفع إجمالى الودائع غير الحكومية إلى نحو 2.46 تريليون جنيه، مقابل 2.41 تريليون. وأشار التقرير إلى أن السيولة المحلية بلغت نحو 2.849 تريليون جنيه فى شهر مايو الماضى، مسجلة زيادة بقيمة 755 مليار جنيه، بمعدل 36.1%.وفي موضوع آخر، ذكرت "الأهرام" أن موقع التنسيق الإلكترونى يبدأ اليوم تلقى رغبات الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة بالدور الثانى لهذا العام، لمدة ٣ أيام تنتهى مساء بعد غد، على أن تعلن نتيجة المرحلة كاملة، بحد أدنى ٥٠٪،‏ نهاية الأسبوع الحالى. وصرح السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، بأن الفرصة متاحة للطلاب الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية للتسجيل الإلكترونى فى هذه المرحلة.وأضاف أن معامل الحاسب الآلى بالجامعات ستكون متاحة لطلاب هذه المرحلة لتسجيل رغباتهم إلكترونيا من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، طيلة مدة المرحلة، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من المنازل عبر حواسبهم الشخصية طيلة الـ٢٤ ساعة حتى السابعة من مساء اليوم الأخير.الجمهورية:وقالت صحيفة (الجمهورية)، إن وزير الطيران المدني شريف فتحي كشف عن تقدم العمل في المطارات الخمسة التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاءها حالياً تمهيداً لافتتاحها قريباً.. مؤكداً أنها هدية الرئيس للمصريين لخدمة التنمية والاستثمار والمجتمعات الحضارية الجديدة.وقال إن المطارات تقام بسواعد أبطال القوات المسلحة والمدنيين وسط الصحراء وتقع بالقطامية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة ومطار سفنكس "غرب القاهرة" للفيوم والمحافظات المجاورة وأكتوبر ورأس سدر والبردويل "المليز" شرق قناة السويس.وأضاف أن وفود العالم بمؤتمر شرم الشيخ أشادت بإجراءات الأمن في المطارات المصرية وأكدت أنها علي أعلي مستوي.. وأننا نفذنا المطالب الروسية ولم نتلق حتي الآن تقريراً حول زيارة الوفد الأمني وقرار استئناف الرحلات في يد المسئولين الروس.وفي شأن آخر، ذكرت "الجمهورية" أن هيئة السكة الحديد تستعد لتطبيق اللائحة الجديدة للجزاءات بعد عيد الأضحي المبارك، وقال المهندس رضا أبوهرجة نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية والمتحدث الرسمي إن لجنة خاصة لإعداد لائحة جديدة للعاملين بالهيئة تعمل وفقاً للقانون 18 والقانون 41 وتضم ممثلين من السكة الحديد والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية أنجزت أكثر من 85% من بنود اللائحة التي سيتم الإعلان عنها بعد عيد الأضحي مؤكداً أنها تشمل جميع العاملين بكافة طوائفهم.وأشارت الصحيفة إلى أن صحيفة (جلوبل ماركتس) الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أعلنت عن منح محافظ البنك المركزي طارق عامر لقب أفضل محافظ لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ونقلت عن رئيس تحرير الصحيفة في توبي فيلدز في خطاب رسمي تلقي البنك المركزي نسخة منه "إن سياسات البنك المركزي المصري كان لها الفضل في وضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح".وأضاف :نري أن البنك المركزي المصري هو مهندس برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر ، كما أنكم كنتم القوي الفاعلة وراء إصلاح سعر الصرف كما لعبت دوراً محورياً في وضع الاقتصاد المصري علي مسار مستدام وإعادة الثقة للمستثمرين العالميين".أخبار اليوم:وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بزيارة إلى فيتنام خلال سبتمبر المقبل، وتعد الزيارة الأولى من نوعها حيث لم يزر فيتنام أى رئيس لمصر من قبل، ويشارك الرئيس خلال الزيارة فى منتدى الاستثمار المصري الفيتنامي الذى يعقد بالعاصمة هانوي.واضافت أن الرئيس سوف يعقد عدة لقاءات سياسية على هامش الزيارة ويوقع على 8 مذكرات تفاهم اقتصادية بين البلدين.ونقلت الصحيفة عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال افتتاحها مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بالقناة منتدى الأعمال المصرى السنغافوري، أن عدد الشركات السنغافورية في مصر وصل إلى 73 شركة يعمل أغلبها فى قطاع الخدمات، داعية الشركات السنغافورية إلى الاستثمار فى مصر.وأشارت إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، وقالت إن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد.وحول موسم الحج ، ذكرت "أخبار اليوم" أنه وسط أجواء روحانية أدى ضيوف الرحمن أمس صلاة أول جمعة من شهر ذى الحجة بالمسجد النبوى تعالت فيها دعوات أكثر من مليون حاج للأمة الإسلامية بالخير والبركات وشهدت ساحات المسجد اجراءات أمنية مشددة وقدمت السلطات السعودية جميع التيسيرات لحجاج بين الله الحرام وسهلت مغادرتهم إلى مكة المكرمة.وقال عضو المؤسسة الأهلية للخدمات الانسانية كمال خليفة إن الخامس من ذى الحجة سيشهد ذروة المغادرة، وأوضح خليفة أن عدد الحجاج المتوفين فى المدينة 72 حاجا من مختلف الجنسيات، ومن جانبها اعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة سابع حاج مصرى بالأراضى المقدسة أمس وذكرت ان سبب الوفاة توقف عضلة القلب أثناء العودة من صلاة الجمعة.وفي موضوع آخر، قالت "أخبار اليوم" إن المؤامرة القطرية وراء القرار الأمريكى الأخير بقطع 100 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر وحجب 195 مليونا أخرى من المساعدات العسكرية والتي اتضح أن وراء القرار ضغوطا مارستها منظمة حقوقية أمريكية تمول من قطر تدعى منظمة (هيومان رايتس فيرست) كانت قد حثت وزير الخارجية الامريكية ريكس تيلرسون على الدفع بقرار لتعليق جزء من المساعدات العسكرية الامريكية لمصر ولتحقيق ذلك نشرت المنظمة تقريرا جائرا على موقعها الالكترونى رصدت فيه ما وصفته بالحملة العنيفة على المنظمات المعارضة السلمية والمنظمات غير الحكومية فى مصر.وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا من رؤساء كنائس أمريكا سيزور مصر بداية سبتمبر المقبل ويلتقى عددا من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والسياسية، ويشارك ندوة ينظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية يحضرها كبار المفكرين والمثقفين واساتذة الجامعات ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وبعض نشطاء المجتمع المدنى.الشأن الدولي:وفي الشأن الدولي ، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تصريحات وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل التي أكد فيها أن تركيا لن تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي في ظل حكم رئيسها الحالي رجب طيب أردوغان.وقال زيجمار إنه من الواضح في هذه الحالة أن تركيا لن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي ليس بسبب أننا لا نريدهم ولكن لأن الحكومة التركية وأردوغان يبتعدون عن كل ما تدافع عنه أوروبا.وأشار إلى أنه لا يمكن قضاء اجازة في تركيا في الوقت الحالي دون قلق لاحتمال التعرض للاعتقال. وأوضح أنه يتلقي الخطوات العدائية الموجهة من تركيا لشخصه بهدوء ورجاحة.وذكرت "الجمهورية" أن عددا من المدنيين في أفغانستان لقوا مصرعهم أمس إثر اقتحام مسلحين مسجدا شيعيا في العاصمة كابول أثناء صلاة الجمعة.ونقلت الصحيفة عن شهود عيان بسماع دوي انفجارات عدة داخل مسجد الإمام زمان الواقع في منطقة قلعة نجار بعد أن اقتحمه مجموعة من المسلحين يرتدون أحزمة ناسفة، وأشار الشهود إلى وقوع ضحايا كثيرة من المدنيين بعضهم من النساء والأطفال بالإضافة الي مصرع عدد من حراس المسجد.وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش السوري يتقدم وسط سوريا وفرض حصارا شبه كامل علي مسلحي تنظيم (داعش) في منطقتين منفصلتين بريف حماه وحمص الشرقي. مضيفة أن مناطق سيطرة تنظيم (داعش) في ريف حماه وحمص الشرقيين تشهد هجوما مكثفا لقوات الجيش السوري والميليشيات المساندة لها بدعم من سلاح الجو الروسي.من جانبها ، قالت صحيفة (الأهرام) إن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية استقبل فى مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق مدينة بنغازي، مساء أمس الأول، بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا والوفد المرافق له، وتعد زيارة جونسون آخر مظهر من مظاهر اعتراف الغرب بحفتر.وقال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن حفتر بحث مع وزير الخارجية البريطانية تطورات الوضع السياسى فى ليبيا، وأضاف المكتب أن اللقاء جرى بحضور قادة عسكريين ليبيين، إلى جانب بيتر ميليت، سفير بريطانيا لدى ليبيا.وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أمس حظر أكبر موقع إليكترونى لليسار المتطرف فى البلاد، ومصادرة عدد كبير من قطع السلاح الأبيض أثناء عملية تفتيش ومداهمة لمقاره، وذلك فى إجراء يأتى إثر أعمال عنف جرت على هامش قمة مجموعة العشرين التى تم انعقادها بمدينة هامبورج فى يوليو الماضي.وقال توماس دى ميزيير وزير الداخلية الألماني، إنه عقب تفتيش مقار الموقع الإلكتروني (لينكسونتن.إنديميديا.أورج) فى فريبورج، عثر المحققون على سكاكين وهراوات وأنابيب ونبال لرشق الحجارة، مشددا على أن بلاده ستتصدى بقوة لمتطرفى اليسار الذين يمكن أن يمارسوا العنف. بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئاسة التركية أعلنت أمس الجمعة مرسومين بموجب قانون الطوارئ يعزز أحدهما سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان على جهاز المخابرات ويقضى الثانى بفصل المئات من وظائفهم.وأضافت أن المرسوم الأول يقضي بربط المخابرات بالرئاسة بعدما كانت تخضع لرئاسة الحكومة، كما تؤكد ضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة.

هذا المحتوى من

إعلان

الأخبار المتعلقة

محللون: استعادة العقل المصري والإجراءات الاستباقية أهم خطوات مواجهة

"دعم مصر" يشيد بأول اجتماع لـ"القومي لمواجهة الإرهاب" برئاسة السيسي

البنك المركزي :ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك لـ 2.973 تريليون جنيه

حدث ليلا: ترامب يتصل بالسيسي وألمانيا ترحل مصريين وأمريكا تستخدم عقار

إعلان

إعلان