انتحار عامل بإطلاق الرصاص على نفسه بعد ترك زوجته المنزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

انتحر عامل بإطلاق الرصاص على نفسه، اليوم السبت، لمروره بحالة نفسية سيئة لترك زوجته المنزل وسوء حالته المادية، بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة عمليات النجدة بانتحار عامل بمركز دار السلام.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية قيام محمود عبد الرحمن أحمد حسن، عامل، ويقيم بناحية الزرازرة دائرة المركز بإطلاق عيار ناري تجاه نفسه مما نتج عنه وفاته.

بسؤال والده علل ذلك بسبب مرور نجله بحالة نفسية سيئة لترك زوجته المنزل وسوء حالته المادية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضراً، بالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.