الجيش الأمريكي: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى
الجيش الأمريكي: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى
08:12 ص السبت 26 أغسطس 2017
واشنطن- (أ ش أ):
قالت قيادة القوات الأمريكية في المحيط الهادئ، إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى فشل اثنان في الطيران وانفجر الثالث بعد لحظات.
ونقلت قناة "سكاي نيوز"، الإخبارية اليوم السبت، عن مكتب رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قوله إن القذائف انطلقت باتجاه الشمال الشرقي وقطعت نحو 250 كيلومترا وسقطت في البحر.
وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجربتين نوويتين وعشرات التجارب الصاروخية منذ بداية العام الماضي، وأطلقت في تجربتها الصاروخية الأخيرة في 28 يوليو صاروخا بالستيا ثانيا عابرا للقارات.
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