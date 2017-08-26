ترامب يعلن حالة الطوارئ في "تكساس".. ويؤكد: الإعصار هارفي يشكل كارثة 05:09 ص السبت 26 أغسطس 2017

واشنطن- (د ب أ):أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية تكساس، مؤكدًا أن الإعصار هارفي الذي يتحرك سريعا صوب الولاية، يشكل كارثة، الأمر الذي يسمح بالإفراج عن الأموال الحكومية لجهود التعامل معه.وكتب ترامب على موقع تويتر: "بناء على طلب من حاكم ولاية تكساس، وقعت على إعلان الكوارث، الذي يطلق العنان للقوة الكاملة للمساعدة الحكومية!".

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