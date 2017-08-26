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الإعصار هارفي يصل إلى ولاية تكساس ويهدد بكوارث كبيرة

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مصراوي Masrawy

الإعصار هارفي يصل إلى ولاية تكساس ويهدد بكوارث كبيرة

07:27 ص السبت 26 أغسطس 2017

الإعصار هارفي يصل إلى ولاية تكساس ويهدد بكوارث كبيرة

الإعصار هارفي

واشنطن- (د ب أ):

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن مركز الاعصار هارفي، والذي تحول إلى إعصار خطير من الفئة الرابعة، وصل إلى ولاية تكساس.

وقال المركز إن هارفي وصل إلى اليابسة عند الطرف الشمالي من جزيرة سان خوسيه، على بعد حوالى 6 كيلومترات شرق روكبورت، حوالى الساعة العاشرة مساء (الثالثة بتوقيت جرينتش).

ويتحرك هارفي صوب الشمال الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يبطئ الاعصار تحركه ويتقدم ببطء فوق جنوب شرقى تكساس خلال اليومين القادمين.

وأضاف المركز الوطنى للاعاصير إن "فيضانات كارثية متوقعة بسبب الامطار الغزيرة وارتفاع الأمواج".

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