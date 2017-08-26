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ترامب: الإعصار هارفي يشكل كارثة

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مصراوي Masrawy

: الإعصار هارفي يشكل كارثة

05:09 ص السبت 26 أغسطس 2017

ترامب: الإعصار هارفي يشكل كارثة

واشنطن- (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإعصار هارفي الذي يتحرك سريعا صوب ولاية تكساس، يشكل كارثة، الأمر الذي يسمح بالإفراج عن الأموال الحكومية لجهود التعامل معه.

وكتب ترامب على موقع تويتر: "بناء على طلب من حاكم ولاية تكساس، وقعت على إعلان الكوارث، الذي يطلق العنان للقوة الكاملة للمساعدة الحكومية!".

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