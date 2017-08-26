شيكابالا لـ«جماهير الزمالك»: يعلم الله ما تعرضت له.. لكني تعودت الصمت

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، والمنتقل حديثًا إلى صفوف الرائد السعودي على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 100 ألف دولار، رسالة وداع إلى الجماهير البيضاء، كاشفًا خلالها عن ملامح ما تعرض له في الفترة الماضية.

وقال شيكابالا، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، موجهًا حديثه للجماهير: "كنتم ولازلتم أصحاب الفضل الأول والأخير بعد الله في ما وصلت له، عشت بينكم أجمل لحظات حياتي، وقميص الزمالك لم يكن ثوبًا أرتديه بل جزءًا مني لن أخلعه أبدًا".

وأضاف قائد الفريق الأبيض: "يعلم الله وحده ما تعرضت له من ضغوطات في الفترة الماضية، لكنني تعودت أن الصمت دائمًا أبلغ من الكلام، وكان تركيزي فقط على محاولة إسعادكم كما كان هدفي دائمًا، وخدمة النادي الذي أحبه ولا أعرف غيره، فأنا لست لاعبًا بل محبًا وعاشقًا بالدرجة الأولى".

واختتم الفهد الأسمر، رسالته الأخيرة قبل ارتداء قميص الفريق السعودي: "جمهور الزمالك العظيم هذا ليس وداعًا، سنلتقي مرة أخرى إن شاء الله".

وكان شيكابالا، قد وجه رسالة مقتضبة غامضة، منتصف الشهر الجاري، عبر صفحته على "تويتر"، على إثر خلافاته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وقبل حسم مفاوضات انتقاله للرائد السعودي، قال فيها: "عايزني.. اديني حقي. مش عايزني سيبني أمشي".