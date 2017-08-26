سمير زاهر: وزير الرياضة يتحمل مسؤولية ما يحدث في الأهلي

التحرير

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حمل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق وأحد لاعبي الأهلي السابقين، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مسؤولية ما يحدث الآن من ارتباك وانقسام داخل النادي الأهلي، مرجعا السبب إلى مواقفه وقرارته وتصرفاته التي تدل علي أنه يصلح فقط ليكون في مقعد تنفيذي وليس كوزير -على حد قوله-، مرجعا السبب إلى أن كل مواقفه في مختلف القضايا تدل علي عدم إدراك لكيفية معالجة الأمور بداية من قضية عودة الجماهير مرورا بأزمات اتحاد الكرة والأندية، وانتهاءًا بقانون الرياضة واللائحة الاسترشادية، وإصراره على فرض رغباته على الأهلي، مما أدى في النهاية إلى الأزمة الكبيرة للقلعة الحمراء حاليا.

وأضاف زاهر في تصريحات خاصة «للتحرير»، أنه "من المؤكد ان حالة العزوف النسبي عن الحضور أمس في عمومية مدينة نصر، كان السبب فيها توجيه وزير الشباب لأعضاء الأهلي من خلال مواقفه المناهضة لمجلس المهندس محمود طاهر، وأيضا تليمحاته بأن الجمعية حتى ولو اكتملت باطلة، مما ادى إلى حالة ارتباك وتخوف لدى عضو الأهلي وشعوره أن حقه الانتخابي مهدر ومجهوده سيذهب أدراج الرياح.

واكمل زاهر: "لكن لا يجب إنكار أن المنافسة القائمة بين محمود طاهر ومحمود الخطيب علي رئاسة الأهلي لها يد ودور أيضا، بالرغم من كل الإنجازات والمجهودات التي يبذلها طاهر".

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واوضح: "توقعي الشخصي أن هناك احتمال قائم لأن يكون الحضور ضعيفا أيضا في مقر الجزيرة، وإذا حدثت المفاجأة ولم يكتمل النصاب القانوني بعد جمعية عمومية علي يومين وفي مقرين، فإن ذلك سيكون علامة وإشارة تفوق لصالح الخطيب، أما لو اكتملت فأنه سيكون نقطة في صالح محمود طاهر، لكن يبقي السؤال ماذا لو اكتملت ورفض وزير الشباب والرياضة ومن معه مثل اللجنة الأوليمبية المصرية ماذا سيحدث وقتها؟! ألن يدخل الأهلي في مأزق ونفق مظلم طويل".

وتابع زاهر: "أنا تعاملت مع خالد عبد العزيز عندما كان مديرا لبطولة الأمم الإفريقية 2006، هو يجيد الأعمال التنظيمية أكثر من إدارة الرياضة في مصر صراحة".