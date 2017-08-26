صورة وخبر: العراق.. تشييع جثمان مقاتل 02:58 ص السبت 26 أغسطس 2017

تشييع جثمان مقاتل (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:تواصل القوات العراقية تقدمها في معركة تحرير مدينة "تلعفر" من مقاتلي "داعش" بمشاركة قوات الحشد الشعبي.واستطاعت القوات العراقية السيطرة على مخزون الأسلحة الاستراتيجية للتنظيم في المدينة.أعلن الجيش العراقي، أن قواته اخترقت دفاعات تنظيم "داعش" داخل مدينة تلعفر، الجمعة، ووصلت إلى وسط الحي القديم بالمدينة والقلعة القديمة في مركز المدينة.وجاء في بيان للجيش أن "قوات مكافحة الإرهاب حررت حي الطليعة وحي النداء" في شمال المدينة في اليوم السادس من الهجوم ، وفقًا لـ"بي بي سي".وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن يوم الأحد الماضي عن بدء الهجوم على تلعفر بعد شهر من إعلانه تحرير مدينة الموصل.والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، صورة تجمع من مواطني مدينة البصرة العراقية أثناء تشييع جثمان أحد مقاتلي الحشد الشعبي الذي قتلوا في المعارك ضد "داعش".

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