مصدر أمني: رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على لواء بالتجمع ترك فيلته وهرب 02:50 ص السبت 26 أغسطس 2017

كتب- فتحي سليمان:قال مصدر أمني موثوق بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، إن رجل الأعمال إبراهيم سليمان، المتهم بالاعتداء على لواء سابق وأسرته بمنطقة فيلات حي النرجس بالتجمع الخامس ترك فيلته وهرب.وأوضح المصدر، أنه تم تشكيل فريق أمني موسع من مباحث التجمع الخامس وقطاع البحث بالقاهرة الجديدة لملاحقته تنفيذاً لقرار صادر من النيابة العامة بضبطه واحضاره.وكان المقدم عمرو الوكيل، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، تلقى بلاغًا من "م. الـ." لواء جيش سابق، يفيد بالتعدي عليه وابنه وهتك عرض زوجتيهما من قبل رجل أعمال شهير وبعض الـ"بودي جاردات" على مرأى ومسمع من الجيران وشهود العيان.وكشف مصدر أمني لمصراوي، هوية المتهمين الثلاثة المضبوطين في المشاجرة التي وقعت بمنطقة حي النرجس بالتجمع الخامس بين لواء بالقوات المسلحة بالمعاش وأسرته، ورجل أعمال وزوجته وعمال يعملون لديه.وأكد المصدر أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس كل من (السيد ص ا، 32 سنة، عامل، ومحمد ع م، 36 سنة، عامل، وحسن ي ن، 44 سنة، مشرف إنشاءات)، ووجهت لهم النيابة تهمة التعدي على أشخاص وإتلاف أملاك الغير، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.وأصدرت النيابة العامة أيضاً قراراً بضبط وإحضار المتهم الرئيسي في الواقعة ويدعى "إبراهيم. س"، رجل أعمال ومقاول إنشاءات، وصاحب مدرسة خاصة بالقطامية، ويمتلك فيلتين بحي النرجس مجاورتين لفيلا أسرة اللواء المجني عليه.وكشفت التحريات أيضاُ أن رجل الأعمال استدعى بعض من العمال ممن يعملون لديه وليسوا "بودي جاردات"، وتعدوا على اللواء السابق إثر معاتبته لزوجة رجل الأعمال لقيادتها سيارتها بسرعة جنونية.وبيَّنت التحريات أن اللواء كان يلهو مع حفيدته أمام فيلته، في الوقت الذى كانت تقود فيه زوجة رجل الأعمال سيارتها بسرعة جنونية، فحدثت مشادة بينهما إثر مطالبته إياها بعدم السير بهذه السرعة وقوله لها "امشي بالراحة" لوجود أطفال بالشارع، وحين لم تستجب له، تصاعدت المشادة، وتوعدته بالانتقام، وأحضرت زوجها ونحو 10 عمال ممن يعملون في الفيلا التي يمتلكها بنفس الشارع.وأشارت إلى أن مشاجرةً نشبت بعد ذلك بين الطرفين، تعدى خلالها العمال وذوو رجل الأعمال على أسرة اللواء، وحطموا بعض أبواب وشبابيك فيلته، وأصابوا ابنه، كاشفًا أن كاميرات المراقبة الخاصة بفيلا مجاورة يمتلكها مهندس مقيم بأمريكا أظهرت بعض الاشتباكات التي وقعت بالشارع، كما تم تسجيل بعض روايات شهود العيان وتقديمهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.من جانبه أكد "م. الـ." لواء جيش بالمعاش أمام النيابة العامة، "أن الحادث بدأ عندما كان يقف مع أحفاده أمام الفيلا الخاصة به بالتجمع الخامس، وجاءت سيارة جيب شيروكي سوداء مسرعة للغاية، وكادت أن تصدم أحفاده، ما دعاه إلى أن يقول للسائق "مش تفتح يا .."، فتوقفت السيارة على بعد 50 مترًا، وبعدها عادت مرة أخرى، وكانت المفاجأة أن سائق السيارة سيدة وقالت له "أنت بتشتمني أنا، والله لحزنك على عيالك يا.. أنا هوريك مين اللي .. وهخليك تركع قدامى"، وتركته وذهبت بنفس سرعتها الجنونية.وأوضح اللواء أنه بعدها، التف حوله عدد من خفراء الفيلات المحيطة، وأخبروه أن هذه زوجة "إبراهيم. س" مقاول ورجل أعمال شهير بالمنطقة، وأنه من المتوقع أن يأتي إليه، وبالفعل بعد مرور ربع ساعة من المشادة وجد الباب يُطرق بشدة، وعندما فتح بادره رجل الأعمال بصفعة على وجهه وضربة بـ"البوكس"، وبعدها هجم عدد من "البودي جاردات" تجاوز عددهم الـ 30 واقتحموا الفيلا، بعضهم يحمل أسلحة آلية، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بطريقة مرعبة لإرهاب جميع من في الفيلا، ثم تعدوا على ابنه وزوجته وزوجة ابنه.حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بقرارها المتقدم.

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