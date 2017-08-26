ترامب يأمر بوقف تجنيد المتحولين جنسيا بالجيش الأمريكي

واشنطن- (د ب أ):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، على مذكرة تحظر على المتحولين جنسيا الخدمة في الجيش، وذلك في أعقاب تغريدة أعلن فيها عن خططه الشهر الماضي.

وقال ترامب، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لضمان أن المتحولين جنسيا لن يعرقلوا "الفعالية العسكرية".

وكان الرئيس قد قال الشهر الماضي إنه لا يمكن السماح للمتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل من الأشكال، وذلك دون أن يستشير كبار قياداته العسكرية حسبما تردد.

وفي مذكرة الجمعة، صدرت تعليمات إلى وزارة الدفاع بإلغاء سياسة أعلن عنها سلف ترامب، باراك أوباما، وكانت تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة بشكل صريح اعتبارا من حزيران/يونيو 2016.

ولم يحدد الأمر مصير المتحولين جنسيا الذين يخدمون فعليا في الجيش حاليا.