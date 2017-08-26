تجاهل علاج "البواسير" يفاقم المشكلة

(د ب أ )

يحول مرض البواسير حياة المريض إلى جحيم حيث يتعذر على المريض الجلوس بشكل طبيعي، كما أنه يشعر بآلام شديدة عند التبرز، بالإضافة إلى حكة وحرقة في منطقة الشرج مما يسبب له حرجاً بالغاً.

وينبغي ألا يكون الخجل سبباً لإغفال العلاج، وإلا فقد تتفاقم الحالة. ويعد أسلوب الحياة الصحي درع الوقاية من هذا المرض المزعج. ومن أسباب ظهور البواسير الإمساك وقلة الحركة، حيث تصاب الأمعاء بالخمول بسبب عدم نشاط الجسم.

حكة وحرقة

وتتمثل أعراض البواسير في الشعور بالحكة والحرقة في منطقة الشرج، بالإضافة إلى إمكانية حدوث نزيف. ومن جانبه، أوضح اختصاصي أمراض المستقيم والأمعاء الغليظة أندرياس أومر أن لون الدم الأحمر الفاتح يشير إلى البواسير، أما اللون الأحمر الداكن فقد يشير إلى أحد أمراض الأمعاء، وهو ما يستلزم الفحص الطبي لتحديد السبب الحقيقي، وبالتالي الخضوع للعلاج السليم.

4 مراحل

ويمر مرض البواسير بأربعة مراحل: في المرحلة الأولى يزيد حجم البواسير، ولكن لا يمكن رؤيتها من الخارج. وفي المرحلة الثانية تخرج البواسير من فتحة الشرج مع نزول البراز، ثم تعود. وفي المرحلة الثالثة يمكن خروج البواسير بشكل لاإرادي، على سبيل المثال عند بذل مجهود بدني شديد، وهنا لا تعود من تلقاء نفسها، ولكن عن طريق اليد. وفي المرحلة الرابعة لا يمكن إرجاع البواسير.

وكي لا يصل الأمر إلى هذا الحد، يتعين على المصاب الذهاب إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن، ففي المرحلة الأولى يتم حقن دواء معين في البواسير المتضخمة. وفي المرحلة الثانية يتم وضع حلقة مطاطية على الجزء الممتد من البواسير لربطه. وتسقط بعد ذلك الأجزاء الزائدة من النسيج بعد أسبوعين مع البراز، وفي المرحلة الثالثة والرابعة يتمثل الحل في التدخل الجراحي فقط لاستئصال الأنسجة الزائدة.

أسلوب حياة صحي

ويعد أسلوب الحياة الصحي درع الوقاية من هذا المرض المزعج. ويقوم هذا الأسلوب على الإكثار من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مع المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية، كما أن شرب الكثير من الماء يضمن عمل الأمعاء بشكل جيد. ولحل مشكلة الإمساك يمكن تناول بذور "القطونة"، مع شرب الكثير من الماء.