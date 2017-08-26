كوريا الشمالية تطلق صاروخا غير محدد النوع في بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا غير محدد النوع في بحر اليابان
01:52 ص السبت 26 أغسطس 2017
سول- (د ب أ):
أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم السبت، "مقذوفا مجهولا" في بحر اليابان.
وقال رئاسة الأركان المشتركة في سول، إن الصاروخ أطلق في وقت مبكر من صباح السبت من إقليم جانج وون بشرق كوريا الشمالية.
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