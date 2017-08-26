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كوريا الشمالية تطلق صاروخا غير محدد النوع في بحر اليابان

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مصراوي Masrawy

تطلق صاروخا غير محدد النوع في بحر اليابان

01:52 ص السبت 26 أغسطس 2017

كوريا الشمالية تطلق صاروخا غير محدد النوع في بحر اليابان

سول- (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم السبت، "مقذوفا مجهولا" في بحر اليابان.

وقال رئاسة الأركان المشتركة في سول، إن الصاروخ أطلق في وقت مبكر من صباح السبت من إقليم جانج وون بشرق كوريا الشمالية.

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