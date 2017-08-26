أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق» -
جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ -
مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاعصار هارفي يتحول إلى عاصفة قوية من الفئة الرابعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاعصار هارفي يتحول إلى عاصفة قوية من الفئة الرابعة

01:40 ص السبت 26 أغسطس 2017

الاعصار هارفي يتحول إلى عاصفة قوية من الفئة الرابعة

واشنطن- (د ب أ):

تحول الإعصار هارفي إلى عاصفة من الفئة الرابعة، وفقا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن الملايين من الأشخاص على طول الساحل الأمريكي لخليج المكسيك في مسار الإعصار ما يهدد بأن يكون واحد من أسوأ الأعاصير التي تضرب البلاد منذ 12 عامًا.

وحذر حاكم الولاية السكان وطالب المتواجدون في الناطق المنخفضة بإخلاءها، تحسبًا لكارثة "كبيرة للغاية".

كما حذر في وقت سابق مركز الأعاصير الوطني الأمريكي من أن قوة العاصفة وصلت سرعتها إلى 195 كيلومترًا في الساعة. ويتحرك الإعصار الذي يطلق عليه "هارفي" إلى الجزء الشمالي الغربي ومن املتوقع أن يضرب الساحل ي الساعات الاولى من صباح السبت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ، إن العاصفة التي تحولت إلى إعصار أصبحت أكبر وأكثر قوة مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الأمريكية في مستعدة لمواجهته. و

وتعد هذه أول كارثة طبيعية كبيرة يواجهها ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة بداية العام الحالي.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى ولاية تكساس المتوقع أن يضربها الإعصار قبل ساعات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمريكا تفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا

    أخبار

  • رئيس وزراء استراليا يؤكد ضرورة التغلب على داعش في الفلبين

    أخبار

  • اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون

    أخبار

  • وزير الداخلية الألماني لا يستبعد محاولة روسيا التأثير على الانتخابات

    أخبار

إعلان

e59b8ea591.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس الأمن الكوري الجنوبي: صواريخ كوريا الشمالية ربما تكون "مدفعية"

مجلس الأمن الكوري الجنوبي: صواريخ كوريا الشمالية ربما تكون "مدفعية"

الصين تحظر أي مشروع مشترك يضم كوريا الشمالية

الصين تحظر أي مشروع مشترك يضم كوريا الشمالية

اتصال ترامب بالسيسي والمطارات الخمسة الجديدة يتصدران عناوين الصحف

اتصال ترامب بالسيسي والمطارات الخمسة الجديدة يتصدران عناوين الصحف

الجيش الأمريكي: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى

الجيش الأمريكي: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى