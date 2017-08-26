سيارة تسحل سيدة في التجمع بعد سرقة حقيبتها

كتب - مصراوي:

شهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة منذ ساعتين، تعرض سيدة للسحل بواسطة سيارة يستقلها لصوص أثناء محاولتهم سرقة حقيبة يدها.

وكانت المواطنة تسير أمام سوبر ماركت شهير بشارع التسعين الشمالي، حين توقفت بجوارها سيارة ملاكي دون لوحة أرقام يستقلها ثلاثة أشخاص، وخطف أحدهم حقبة يدها، ولكنها قاومته، فحاول اللصوص الفرار بالحقيبة، مما أدى إلى سحل السيدة الأربعينية لعدة أمتار وهي متشبثة بحقيبتها.

وحاول المارة إنقاذها وملاحقة السيارة، لكن اللصوص تمكنوا من الهرب بعد سرقة الحقيبة.

وتعرضت الضحية لعدة كدمات وإصابات، وتم نقلها لإحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.