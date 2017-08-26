أوقاف بورسعيد تخصص 8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى
أوقاف بورسعيد تخصص 8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى
12:38 ص السبت 26 أغسطس 2017
بورسعيد- طارق الرفاعي:
أعلن الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن تخصيص 8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح نظير، في تصريحات صحفية، أن الساحات أمام مساجد: "الكبير بمدينة بورفؤاد، والرزاق بحى الزهور، والصفوة بحى الضواحى، الحرمين بمنطقة التصنيع، والتوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحى المناخ، والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان، وأرض ملعب نادى الشبان المسلمين، بالإضافة إلى الساحة الرئيسية بأرض المعمورة فى شارع طرح البحر بحى الشرق.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإعداد الساحات السالف ذكرها لاستقبال آلاف المصلين من أهالي المحافظة في صلاة العيد.
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