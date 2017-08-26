عبد الله آل ثاني يطالب الدوحة برفع الحجب عن رقم غرفة عمليات "الحجاج القطريين"

كتب - علاء المطيري:

قال الشيخ القطري عبد الله آل ثان، إن عدد الحجاج القطريين الذين قدموا من أنحاء العالم وصل ٩٠٢ حاجًا.

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر" قال فيها: "بارك الله بجهود الجميع وتقبل من الحجيج حجهم ومن الجميع صالح أعمالهم".

وكتب في تدوينة أخرى: "أرجو من المسئولين في قطر رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية. ولعله خطأ غير مقصود إن شاء الله".

وكان آل ثاني ذكر، في 20 أغسطس الجاري، أن كل حاج قطري سيحقق أمنيته في زيارة بيت الله الحرام وخصص رقمًا للتواصل بشأن هذا الأمر.

وكان آل ثاني توسط لدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للسماح للحجاج القطريين بالذهاب إلى الحج برًا وهي الوساطة التي تكللت بالنجاح.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر بسبب اتهامها بدعم الإرهاب.