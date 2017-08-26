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ترامب يحذر من إعصار "هارفي": أقوى وأكبر من المتوقع

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مصراوي Masrawy

يحذر من إعصار "هارفي": أقوى وأكبر من المتوقع

12:33 ص السبت 26 أغسطس 2017

القاهرة – (مصراوي)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العاصفة التي تحولت إلى إعصار أصبحت أكبر وأكثر قوة مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى ان الأمريكية في مستعدة لمواجهته.

وتعد هذه أول كارثة طبيعية كبيرة يواجهها ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة بداية العام الحالي. ووصل الرئيس الأمريكي إلى ولاية تكساس المتوقع أن يضربها الإعصار قبل ساعات.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية إن الملايين من الأشخاص على طول الساحل الأمريكي لخليج المكسيك في مسار الإعصار ما يهدد بأن يكون واحد من أسوأ الأعاصير التي تضرب البلاد منذ 12 عامًا.

وحذر حاكم الولاية السكان وطالب المتواجدون في الناطق المنخفضة بإخلاءها، تحسبًا لكارثة "كبيرة للغاية".

كما حذر في وقت سابق مركز الأعاصير الوطني الأمريكي من أن قوة العاصفة وصلت سرعتها إلى 195 كيلومترًا في الساعة. ويتحرك الإعصار الذي يطلق عليه "هارفي" إلى الجزء الشمالي الغربي ومن املتوقع أن يضرب الساحل ي الساعات الاولى من صباح السبت.

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