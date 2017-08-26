10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن أزمة قطر تدار بمراهقة لا نظير لها، واتهمت مندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إيران بتهريب أسلحة إلى ميليشيات حزب الله اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات، وقال نائب الرئيس اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، إن إيران سبب في الأزمة اليمنية ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل، وحذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ليبيا من اتخاذ أية قرارات بإجراء انتخابات مبكرة.

1- قرقاش: أزمة قطر تدار بمراهقة لا نظير لها

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش - أرشيفية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن أزمة قطر تدار بمراهقة لا نظير لها، مشيرًا إلى أن عودة السفير القطري إلى طهران يحرج الدوحة ويكشفها سياسيًا أمام التيار الحزبي المتأسلم الذي تتبناه.

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2- سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: إيران تهرب الأسلحة لحزب الله منذ 10 سنوات

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي - أرشيفية

اتهمت مندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إيران بتهريب أسلحة إلى ميليشيات حزب الله اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

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3- وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل

وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي - أرشيفية

قال نائب الرئيس اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، إن إيران سبب في الأزمة اليمنية ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل، مؤكدا أن طهران لديها مشروع تستبدل فيه الدولة بالطائفة والجيش بالميليشيات.

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4- رئيس وزراء ليبيا السابق عن اختطافه: "السراج هو المسؤول"

رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان - أرشيفية

قال رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان، الذي أطلق سراحه بعد عشرة أيام من اختطافه أن "غرفة كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري هي من قامت باختطافه"، مشيرًا إلى أن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، هو المسؤول عن ذلك، بحكم منصبه.

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5- وزير الخزانة الأمريكي: لا نية لعمل عسكري ضد فنزويلا

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن - أرشيفية

نفى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وجود خطة لعمل عسكري تجاه فنزويلا في المستقبل القريب. وأضاف: "العقوبات التي تفرضها واشنطن لا تهدف إلى تغيير القيادة في حكومة الفنزويلية".

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6- أمين عام " الناتو": مناورات روسية العسكرية تثير مخاوف جيرانها

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج - أرشيفية

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، روسيا إلى احترام قواعد الشفافية بينما تستعد موسكو لمناوراتها العسكرية الواسعة في سبتمبر والتي تثير مخاوف أعضاء الحلف المجاورين لها.

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7- يلدريم لوزير خارجية ألمانيا: لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم - أرشيفية

هاجم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل قائلا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا، مضيفًا: "اهتم بشؤونك. اهتم بشؤون بلدكم. لا تحاول أن تفرض نفسك على تركيا".

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8- وزير خارجية المانيا : تركيا لن تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل - أرشيفية

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إن تركيا لن تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي، في ظل حكم رئيسها الحالي رجب طيب أردوغان.

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9-وزير الخارجية البريطاني: لا يجب إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون - أرشيفية

حذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ليبيا من اتخاذ أية قرارات بإجراء انتخابات مبكرة ، مستشهدا بقرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الكارثي لإجراء انتخابات مبكرة فى بريطانيا ، والذي أبرز المخاطر الناجمة عن التبكير في الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

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10- رئيس وزراء استراليا: التغلب على "داعش" في الفلبين "ضرورة"

رئيس الوزراء الاسترالي، مالكولم تيرنبول - أرشيفية

قال رئيس الوزراء الاسترالي، مالكولم تيرنبول، إنه يجب التغلب على تنظيم "داعش" في مدينة ماراوي جنوبي الفلبين، وإلا فإنه يمكن أن تصبح المدينة عاصمة لداعش في جنوب شرق آسيا.

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