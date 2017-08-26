«خارجية النواب»: تخفيض المساعدات أمر لا يذكر.. وأمريكا تحتاج إلى مصر

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قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن العلاقات الأمريكية المصرية لا تحكمها المعونات، والحديث عن تخفيض المساعدات أمر لا يذكر، وهو مجرد 200 مليون دولار فقط، ولا يمثل فارقا في الموازنة العامة للدولة.

أضاف رضوان، في بيان له، اليوم الجمعة، أن هناك تضاربا بين مؤسسة الرئاسة الأمريكية ووزير خارجية أمريكا، لأن له علاقات بقطر وخاصة الأمير تميم بن حمد، وكان يعمل في شركة بترول بقطر، وأخذ قضية تخفيض المعونة كوسيلة للضغط على مصر.

وأشار إلى أن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نوع من التقدير للرئيس والموقف المصري، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى مصر الآن، خاصة في الملفات الإقليمية في ليبيا وسوريا، وأيضا فيما يخص مصالحها في المنطقة العربية.

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كان الرئيس السيسي قد تلقى اتصالا هاتفيا، من ترامب، أكد خلاله قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، معربا عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها.

ومن جانبه أعرب السيسي عن تقديره للرئيس ترامب، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.