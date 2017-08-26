ماكرون أنفق 26 ألف يورو على ماكياجه خلال ثلاثة أشهر

(دويتشه فيله)

كشف تقرير إعلامي فرنسي عن تكلفة ماكياج الرئيس الفرنسي الضخمة خلال أول ثلاثة أشهر له في منصب الرئاسة. مكتب الرئيس أكد صحة التقرير ووعد بأن هذا المبلغ سيتراجع بشكل كبير في المستقبل.

يبدو أن الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون لا يقبل التنازل فيما يخص مظهره، مهما كلف ذلك من أموال، إذ ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن ماكرون أنفق نحو 26 ألف يورو على ماكياجه منذ توليه منصب الرئاسة الفرنسية قبل نحو ثلاثة أشهر.

ووفقا لتقرير مجلة "Le Point" الفرنسية فقد حصلت خبيرة الماكياج التي تتعامل مع ماكرون، على تحويلين الأول بقيمة 10 آلاف يورو والثاني بقيمة 16 ألف يورو، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

من جهته أقر مكتب الرئيس بحقيقة هذه المبالغ وقال في تعقيب على التقرير، إنه تم تكليف خبيرة تجميل من خارج القصر، بهذه المهمة. ووعد متحدث باسم قصر الرئاسة، في تصريحات لـ " Le Poin" بأن هذا المبلغ "سيتراجع بشكل كبير" في المستقبل.

على صعيد منفصل، تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي الشاب (39 عامًا) بشكل كبير بعد حالة الحماس الشديدة التي رافقت وصوله لمنصبه، وفقا لاستطلاعات الرأي.