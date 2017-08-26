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اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

12:09 ص السبت 26 أغسطس 2017

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهم البسطاوي غريب في القضية المتداولة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، وممدوح عبد الرشيد.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا للمتهم البسطاوي غريب.

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