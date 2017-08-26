"الإدارية" تنظر طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها دون حاجز زجاجي

كتب- عمرو علي:

تنظر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، طعن عائشة خيرت الشاطر، التي تطالب بزيارة شقيقها محمد خيرت داخل السجن أسبوعيا دون حاجز زجاجي بسجن العقرب.

اختصم الطعن -رقم ١٠٢٢٣٣ لسنة ٦٢- وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، وجاء فيه أن "عائشة" تزور شقيقها من خلال حاجز زجاجي في سجن العقرب؛ بسبب إجراءات أمنية حسبما ذكر لها قيادات السجن، وهو ما دفعها للتقدم بطعن لزيارته دون الحاجز.