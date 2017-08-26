الجنايات تستمع إلى الشهود في محاكمة "مرسي" و27 آخرين بـ"اقتحام السجون"

كتب- عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شرين فهمي، اليوم السبت، إلى أقوال شهود الإثبات في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

في نوفمبر الماضي، قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة المحاكمة.

وقضت المحكمة، في يونيو 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما "غيابيًا" بالإعدام شنقًا، بينهم الداعية يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، السجن المؤبد لـ20 متهما حضوريا.

تضم القضية متهمين من عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، باقتحام سجن وادي النطرون يوم 29 يناير، وتم الاعتداء على منشآت أمنية.