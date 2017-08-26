البدري يوضح لـ«التحرير» حقيقة طلبه التعاقد مع مهاجم صن دوانز

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نفي حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي تفكيره في ضم بيليات مهاجم زيمبابوي المحترف بصفوف فريق صن دوانز الجنوب افريقي.

وأضاف البدري في تصريح خاص، "هناك سبب واضح وبسيط يجعلني لا أفكر في بيليات، وهو أنه على قوة فريق صن داونز".

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وأضاف المدير الفني للنادي الأهلي: "من الصعب التوصل إلى اتفاق مع بيليات، خاصة أن صن داونز متمسك به، وكذلك الفريق الجنوب إفريقي مستمر في المسابقات الإفريقية"

وكانت بعض التقارير خرجت لتشير لطلب البدري التعاقد مع بيليات، بعد زيادة عدد الأجانب في الدوري.