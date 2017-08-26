شيكابالا لجماهير الزمالك: سنلتقي مرة أخرى

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أصدر محمود عبد الرازق «شيكابالا» لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك والمعار لصفوف الرائد، بيانا موجهًا لجمهور القلعة البيضاء.

وقال شيكابالا: "جمهور الزمالك العظيم كنتم ولازلتم أصحاب الفضل الأول والأخير بعد الله فيما وصلت له، عشت بينكم أجمل لحظات حياتي وقميص الزمالك لم يكن ثوبًا أرتديه بل جزء مني لن أخلعه أبدًا".

وأضاف كابتن الزمالك : "يعلم الله وحده ما تعرضت له من ضغوطات في الفترة الماضية، لكنني تعودت أن الصمت دائمًا أبلع من الكلام، وكان تركيزي فقط على محاولة إسعادكم كما كان هدفي دائمًا، وخدمة الناي الذي أحبه ولا أعرف غيره، فأنا لست لاعبًا بل محباً وعاشقًا بالدرجة الأولي".

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واختتم: "جمهور الزمالك العظيم، هذا ليس وداعًا، سنلتقي مرة أخرى إن شاء الله".

وكان قد انتقل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب فريق نادي الزمالك، إلى صفوف الرائد السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليصبح سادس لاعب مصري في "دوري جميل" السعودي للمحترفين.