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جنايات القاهرة تستمتع للشهود في قضية "لجان العمليات المتقدمة"

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جنايات القاهرة تستمتع للشهود في قضية "لجان العمليات المتقدمة"

12:06 ص السبت 26 أغسطس 2017

كتب- عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، إلى الشهود في محاكمة المتهمين بقضية "لجان العمليات المتقدمة".

وحسب أمر الإحالة، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث -منذ عام 2014 وحتى 28 مارس 2016- بمحافظة القاهرة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

وأن المتهمين أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان؛ تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد جهاز الشرطة، والمنشآت العامة والخاصة.

أُسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية -رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا- ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة ومفرقعات، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.

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