العرب اليوم: دفاع جوي مشترك بين موسكو ودمشق وقتلى مدنيين في اليمن

إعداد – محمد الصباغ:

قال مسئول حوثي إن 14 مدنيًا قُتلوا في غارة للتحالف بقيادة سعودية في اليمن، وأعلنت موسكو ودمشق إنشاء نظام دفاع جوي مشترك في سوريا، وقتلت غارات أمريكية بمشاركة قوات حكومية صومالية عشرة مدنيين في جنوب البلاد .

1 - مقتل 14 مدنيا في قصف للتحالف غرب صنعاء

طائرة حربية خلال عملية قصف جوي (أرشيفية)

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الجمعة، بمقتل 14 مدنيا وإصابة 21 بجروح في قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي في العاصمة صنعاء.

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2- موسكو ودمشق تنشئان نظام دفاع جوي مشترك في سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

أعلنت هيئة أركان القوات الجوية الروسية، إنشاء نظام دفاع جوي موحّد في سوريا إثر جهود مشتركة لخبراء عسكريين روس وسوريين.

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3- الحشد الشعبي العراقي يسيطر على مخزن أسلحة "داعش" في "تلعفر"

قوات من الحشد الشعبي العراقي (أرشيفية)

أعلن الحشد الشعبي العراقي سيطرة قواته على المخزون الاستراتيجي من الأسلحة التابع لتنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء (تلعفر) بمحافظة نينوى.

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4- مقتل 10 مدنيين في غارات جوية أمريكية على جنوبى الصومال

طائرة أمريكية بدون طيار تستخدم في قصف معسكرات حركة الشباب الصومالية (أ ف ب)

لقي ما لا يقل عن 10 مدنيين حتفهم في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية وقوات الحكومة الصومالية على بلدة كانت تقع حتى وقت قريب تحت سيطرة حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

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5- إصابة 11 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم

جنود الاحتلال الإسرائيلي (أرشيفية)

أصيب 11 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما.

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