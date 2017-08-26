حول العالم في 24 ساعة

إعداد – محمد الصباغ:

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم في الهند بعد أعمال شغب إثر إدانة زعيم طائفة دينية بالاغتصاب، واعتقلت الشرطة البريطانية شخصًا هاجم رجلي شرطة بسكين أمام قصر باكنجهام، فيما فصلت تركيا أكثر من 900 موظف حكومي.

1 - مقتل 30 شخصا في اشتباكات بعد إدانة زعيم طائفة هندية بالاعتداء الجنسي

الشرطة الهندية وبجوارها حريق ناجم عن أعمال العنف الجمعة (أ ف ب)

لقى ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات عندما فتحت الشرطة النار على مجموعات من مثيرى الشغب في بلدة بانتشكولا بشمالى الهند، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية الأسيوية (إيانس) نقلا عن مصادر الشرطة والمستشفى.

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2- احتجاز شخص هاجم رجلي شرطة أمام قصر باكنجهام بلندن

صورة من فيديو للحظة القبض على المهاجم

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن قصر باكنجهام الملكي بلندن تم إغلاقه بعدما هاجم شخص رجل شرطة بسكين.

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3- تركيا تفصل أكثر من 900 موظف حكومي وتلحق المخابرات بالرئاسة

شرطة مكافحة الشغب التركية تعتقل سيدة خلال اعتصام في أنقرة (أرشيفية)

أقالت تركيا أكثر من 900 موظف حكومي في إطار حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية. كما ألحق مرسوم ثان "جهاز الاستخبارات الوطنية" بالرئيس رجب طيب اردوغان، بعدما كان تابعا لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس على المؤسسات العام.

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4- ارتفاع أعداد قتلى الهجوم على مسجد للشيعة في كابول

الشرطة الأفغانية في موقع الهجوم على مسجد بكابول الجمعة (أ ف ب)

أكد مسؤول أفغاني أن أكثر من 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 40 آخرين بعد أن هاجم مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي مسجدا يرتاده الشيعة في العاصمة كابول.

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5- فرنسا تُرحّل ثلاثة من المتشددين إلى المغرب

عملية قبض (أرشيفية)

ذكرت تقارير إعلامية أن فرنسا رحلت إلى المغرب ثلاثة من المغاربة لهم صلات بالمشهد الإسلامي المتشدد.

وقالت محطة "بي إف إم تي في" الفرنسية الإخبارية اليوم الجمعة إن الرجال الثلاثة في سن بين السابعة والثلاثين والحادية والأربعين.

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