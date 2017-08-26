رئيس وزراء ليبيا السابق عن اختطافه: "السراج هو المسؤول"

(مصراوي):

قال رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان، الذي أطلق سراحه بعد عشرة أيام من اختطافه أن "غرفة كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري هي من قامت باختطافه"، مشيرًا إلى أن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، هو المسؤول عن ذلك، بحكم منصبه.

وأكد زيدان - في حوار حصري مع "فرانس 24"، الجمعة: "طوال فترة الاعتقال لم يتم التحقيق معه ولم توجه له أي تهمة من قبل مختطفيه".

وأكد زيدان - الذي تولى منصب رئاسة الوزراء من نوفمبر 2012 حتى مارس 2014، أنه لم يتقدم حتى الآن بشكوى للجهات الأمنية عن معتقليه، لكنه مثل أمام المحامي العام والمدعي العام ورئيس مكتب التحقيقات في طرابلس قبل توجهه إلى تونس العاصمة، لبحث الاتهامات التي تروج في حقه وفي مقدمتها اختلاس المليارات من الأموال العمومية.

وعن الاتهامات التي توجهها بعض الأطراف السياسية، لا سيما في الشرق الليبي، لفايز السراج مباشرة بأنه الجهة المسؤولة عن اعتقاله، قال زيدان إن فايز السراج بحكم أنه رئيس المجلس الرئاسي فهو مسؤول عن هذا بالفعل، فالمجلس الرئاسي والحكومة مسؤولان بحكم أنهما رواد الأمن في البلاد. والجهة التي قادتني إلى المكان هي تحت إمرة المجلس الرئاسي ومكلفة بحماية الأمن في طرابلس".

واتهم زيدان مباشرة التيار الإسلامي والإخوان المسلمين الذين تحدثوا عن اعتقاله بشماتة واستهزاء، مشيرًا إلى أن هذا دليل أن هذا التيار يريد أن يستحوذ على ليبيا، وبذلك كل شخص مع الدولة المدنية وحرية الرأي والتعبير والديمقراطية هو ضده.

وأضاف: "لا أتهم أحدًا غير هذه الجهة"، مشيرًا إلى أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية التي دعا إليها فايز السراج، وفقًا للدستور الحالي والكيفية التي طرحت بها هذه الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء السابق: " لن أرشح نفسي. يمكنني الترشح في حال أكون متيقنا أنه يمكنني إحداث تغيير حقيقي في الوضع المأساوي الذي تعرفه ليبيا".