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الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

11:48 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

رام الله - (أ ش أ)
أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع ولي عهد المملكة العربية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أطلعه خلاله على نتائج اجتماعه مع الوفد الأمريكي الخاص بعملية السلام، الذي استقبله مساء أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذا الاتصال يأتي في إطار التشاور المباشر بين الطرفين.

واتفق عباس مع ولي العهد السعودي على استمرار هذه المشاورات عبر القنوات التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

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